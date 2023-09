Vía TikTok, se ha hecho popular un video donde una chica se pone a llorar porque no tiene novio. Todos los usuarios se enteraron de su trágica soltería.

Muchos aseguran que estar soltero es una bendición. Sin embargo, a otras personas les puede causar cierto conflicto el no contar con pareja sentimental.

Tal es el caso de una joven llamada Pilar Pérez que fue grabada para TikTok, quien se muestra muy dolida por no tener novio.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por la usuaria @geeev1198, quien captó el momento exacto del llanto de la joven soltera.

Joven llora porque no tiene novio (@_piilar_04 / TikTok)

Exhiben en TikTok a joven que llora porque no tiene novio; su drama se hace viral

En el video de TikTok de la chica que llora porque no tiene novio, se aprecia la tragedia personal que vive Pilar Pérez.

Con el rostro devastado por la tristeza, ella grita a su madre que no tiene novio y que “está más sola que la una”.

La madre intenta que module el tono de su voz, pero la joven sigue contando por lo que está pasando ante la risa de las demás personas que las acompañan.

“Están acostados todos con su pareja y yo estoy sola...Ay, Dios mio, me voy a quedar sola 7 gatos. Bueno gatos no porque no me gustan, perros mejor...”

Se escucha decir a la joven que se lamenta con llanto en los ojos que no tenga pareja sentimental.

TikTok no para de reír con el video de la joven que llora porque no tiene novio

La comunidad de TikTok ha tenido todo tipo de reacciones ante el llanto de la joven que lamenta no tener novio.

Para algunos la forma en que lloró Pilar Pérez fue tierna y muy divertida a la vez, más cuando reconoció que se quedaría sola con 7 perros.

En la caja de comentarios del video de TikTok no faltó quien se sintiera reflejado en la tristeza de la joven, ya que también no les gustaba estar solteros para siempre.

De igual manera, no faltó quien aprovechara la situación para intentar que la joven les hiciera caso.