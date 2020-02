VIDEO: Se detiene en la carretera para darle agua a oso sediento

El oso estaba tan feliz de recibir ayuda que incluso se tiró al suelo para que su nuevo amigo lo bañara con agua fresca.

No cabe duda de que hay mucha gente buena en este mundo a la que no le importa dejar de lado por un momento sus actividades cotidianas para ayudar a quien lo necesita: no importa si se trata de una persona, un perro que trata de cruzar una calle o un oso sediento. Así hizo un camionero en Casanare, Colombia.

Según informa el medio Trome, al ver a un oso hormiguero en un tramo de la carretera Maní - Orocué, el hombre que conduce un camión de carga, se detuvo y tomó un recipiente con agua para darle de tomar.

En el video que ha circulado en Facebook y luego fue replicado en otras redes sociales, se ve cómo el conductor le da agua al animal dejando que ésta corra de una botella al piso con un chorro lento, hasta que el beneficiado se levanta y camina un poco para tirarse boca arriba en la hierba.

Aunque en un inició no quedó claro por qué el oso estaba alejándose, el hombre de inmediato se dio cuenta de lo que estaba pasando, su nuevo amigo esperaba que el benefactor tirara un poco de agua sobre su cuerpo para ayudarlo a mitigar el calor provocado por un sol a todas luces abrasador.