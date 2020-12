El sacerdote reaccionó de forma tan violenta que incluso lanzo manotazos y patadas a mujeres que le reclamaron por no usar cubrebocas

Los contagios de coronavirus siguen aumentando en todo el mundo. Aun así, existe mucha gente que se niega a usar cubrebocas, o lo hace de forma incorrecta, fomentando la propagación del Covid-19 y el incremento de víctimas mortales.

Tal es el caso de un sacerdote que acudió a un minisúper sin mascarilla y cuando le pidieron acatar las medidas sanitarias, reaccionó lanzando golpes. La violenta situación fue captada en varios videos que se han viralizado en redes sociales.

Las grabaciones llegaron a Twitter el pasado 25 de diciembre. Los hechos sucedieron en el municipio de Choachí, ubicado al oriente de Bogotá, capital de Colombia.

El sacerdote lanzó golpes a hombres y mujeres

En uno de los videos se puede ver al sacerdote, identificado como Pedro Basilio, formado en las cajas de cobro de un minisúper, cuando una persona le reclama por no usar cubrebocas. El padre reacciona de forma violenta, soltando un manotazo y lanzando patadas en dirección del reclamante. Ante dicha conducta, se escucha a una mujer advertir que todo está siendo grabado.

🎥#Video | Cuantiosa multa impusieron a sacerdote que 'repartió' patadas a quienes le reclamaron por no llevar tapaboca. ▶️ https://t.co/IzSA2wcXkg



El padre Pedro Basilio lanzó patadas a un joven y forcejeó con una mujer a la que le estampó el celular contra el suelo.👇 pic.twitter.com/Q9gDgEAfLB — red+ noticias (@RedMasNoticias) — red+ noticias (@RedMasNoticias) December 27, 2020

En un segundo video se ve al sacerdote acercándose a la mujer para impedirle de forma violenta seguir con el video, tapando su celular y provocando que el de otra persona caiga al suelo. Ante ello, la reclamante señala:

“Sólo porque le pedimos que nos contara sobre el tapabocas… Este señor es un agresor, es un violento agresor, es un violento” Mujer agredida por sacerdote

¿Qué pasó con el sacerdote tras su violenta reacción a reclamos por no usar cubrebocas?

Acto seguido, la mujer y los demás clientes exigen que la Policía se apersone en el lugar para proceder en contra del religioso, quien pide a los encargados del minisúper que lo dejen salir, pues han cerrado la puerta para impedir que huya antes del arribo de la autoridad.

“Que venga la Policía, qué pena, que venga la Policía, yo no me voy hasta que venga la Policía, este señor me agredió y me agredió” Mujer agredida por sacerdote

En entrevista con el portal Pulzo, uno de los testigos dijo que el sacerdote argumentó a la autoridad que padecía una patología respiratoria y por eso no se colocaba el cubrebocas.

En tanto, las víctimas denunciaron al sacerdote, exigiéndole que pague por los daños que provocados, no sólo a su integridad física, sino a sus celulares, que terminó arrojando al suelo.

Carlos Alberdi Velásquez, alcalde de Choachí, declaró al portal Noticias Caracol que el sacerdote fue sancionado económicamente por violar las medidas sanitarias y comportarse de forma violenta.