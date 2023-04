La usuaria de TikTok ‘Dayan_loveLy’ llevó a otro nivel sus ganas de comer pan de dulce. Un video que ya es viral en la red social la muestra atendiéndose sola en Walmart.

“Definitivamente este ha sido mi momento más humilde ”, escribió al pie del clip que ya cuenta con más de 117 mil reproducciones.

Y es que cuando llegó a la panadería de Walmart Puerto Vallarta, se encontró con que no había nadie para atenderla. Pero eso no era motivo suficiente para no llevarse su rico pan.

Quería un pan del Walmart y se atendió sola (TikTok)

Así se las ingenió una internauta para llevarse pan de Walmart cuando nadie quería atenderla

Llegó a la panadería, pero no había nadie para atenderla. Como buena mexicana, tomó lo que necesitaba y se cobró sola.

“ Encontré una libretita mágica con todos los códigos del pan y descubrí cómo funcionaba la máquina del Walmart”, contó la chica.

Pero eso no fue todo, sino que además de no quedarse sin su pan, también ayudó a otras personas a llevarse varios productos para su cena.

“Le pregunté a una trabajadora que quién estaba para atenderme y me dijo que no sabía. Sólo se pasó de largo, al parecer no quería saber nada”, narró la atrevida y enamorada joven del pan.

El video también muestra a otras personas preguntándole si trabaja allí y aplaudiéndole por motivarse a hacer las cosas sola.

Reacciona en TikTok a iniciativa de cobrarse sola el pan de Walmart

Una joven se cobró a sí misma algunos panes de Walmart Puerto Vallarta, debido a que no encontró quien pudiera atenderla.

Al respecto, esto comentaron los internautas:

“Inusuales formas de reclutamiento de Walmart”.

“Procede a quedarse a trabajar todo el turno”.

“Al final, ¿qué tal te fue en la capacitación compañera, te quedaste?”

“Creo que ahora van a correr a algunas personas”.

“Tipo: ahorita lo soluciono. Pero se descompone: adiós, adiós, adiós”.