VIDEO: Peatones evitan paso peatonal; caen al tropezar con separadores de ciclovía

No me parece gracioso que la gente se lastime, por más que esté infringiendo una norma. Además, ese paso peatonal da a parar a una obstrucción, haciendo que la gente se cargue a la derecha; y para colmo los vehículos no lo respetan con lo cual hay que tener la mirada en la pista.

— Víctor Molina (@vmolinav) April 5, 2021