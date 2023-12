En su cuenta de TikTok, una joven compartió como por ver unas promociones olvidó a su novio ciego en el supermercado.

Y la reacción de él convenció a TikTok de que esta no es la primera vez que su novia lo olvida en algún lugar público.

El video en TikTok del novio ciego olvidado, actualmente cuenta con más de 6 millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios molestos.

Olvida a su novio ciego (captura de pantalla / ‘Los nada que ver J Y’ TikTok @losnadaqueverjy)

Olvida a su novio ciego ‘otra vez’ en el súper

A través de su cuenta en TikTok, la cuenta identificada como ‘Los nada que ver J Y’ -@losnadaqueverjy- compartió un video de su novio ciego.

Y el video en TikTok del novio ciego, rápidamente hizo viral debido a que por ver unas promociones se olvidó de él.

En el TikTok, se escucha como la usuaria con un acento extranjero, explica la discapacidad de su novio mientras se acerca al carrito donde lo dejó.

Por su parte, su novio se encontraba llamándola para ubicarla, y cuando ella llega, este le cuestiona: ¿dónde estabas?

Entre risas, la usuaria le menciona que no estaba lejos y se disculpa; sin embargo, el novio le señala que lo olvidó “otra vez”.

Usuarios en TikTok advierten que donde lo olvien, ahí no es

Luego de que el TikTok del novio ciego olvidado se hizo viral, este recibió miles de comentarios de los usuarios de la plataforma; sin embargo, n o fueron muy amables.

Y es que muchos usuarios de TikTok le reprocharon a la creadora del TikTok tratar de esa manera a su novio, no una, si no varias veces y considerarlo gracioso.

Por lo que en los comentarios con bromas, los usuarios le recomendaron al joven que cambiara de pareja, como: “ojos que no ven corazón que no siente” y “diría que ahí no es pero no me va a leer”.