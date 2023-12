A través de TikTok se ha hecho viral un nuevo filtro que aseguran revelar si hay o no un fantasma en tu espacio, algo así como el espíritu de la Navidad.

En los últimos meses, muchos de los filtros de TikTok se hicieron virales ya que, de acuerdo con varios usuarios, estos podían detectar fantasmas o espíritus cerca de ellos.

Y en esta ocasión no ha sido la excepción, pues un nuevo filtro de Navidad ha puesto festivos a los fantasmas que aparentemente detecta.

Este es el filtro de TikTok que pone navideños a los fantasmas

En TikTok y redes sociales se ha viralizado un nuevo filtro que aparentemente detecta fantasmas, pero al estar inspirado en las fiestas, ha puesto navideños a los espíritus.

Y es que al apuntar con la cámara del celular en la aplicación de TikTok, con este filtro los fantasmas se convierten en espíritus de la Navidad.

Pues, en caso de tener algún fantasma en tu espacio, el filtro les colocará luces navideñas, convirtiéndolos en los espíritus de la Navidad.

Si bien el filtro se ha viralizado en redes sociales, ha dividido a varios usuarios en TikTok ya que algunos no están seguros de que realmente pueda detectar fantasmas.

Usuarios no le temen a los espíritus de la Navidad que ha revelado un filtro de TikTok

TikTok se ha llenado de videos de usuarios que, gracias a un nuevo filtro de Navidad, han podido detectar fantasmas en sus espacios.

Sin embargo, muchos aseguran no tener miedo de que con el filtro de Navidad aparezcan fantasmas, pues este filtro los llena de luces navideñas.

Y tal y como muestran los videos virales en TikTok, los fantasmas -con la ayuda del filtro- se convierten en espíritus de la Navidad y bailan la canción all ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey.