Hace ya más de 20 años que la banda animada Gorillaz apareció por primera vez, pero las nuevas generaciones continúan disfrutando de sus canciones. Tal vez el caso del niño que celebró su cumpleaños con esta temática y se hizo viral en TikTok.

Se trata de Andre, un niño que lo único que quería era un cumpleaños de Gorillaz y su familia le cumplió el sueño en su vuelta al Sol número 6.

Así, un video en TikTok se hizo viral al mostrar al pequeño en un supermercado, buscando todo lo necesario para su gran fiesta. El clip cuenta ya con casi 13 mil likes.

Niño celebra su cumpleaños con temática de Gorillaz (TikTok)

El fiestón con temática de Gorillaz

Un niño de tan sólo 6 años celebró su cumpleaños con temática de Gorillaz, causando envidias en TikTok.

El menor de edad, impresionado con 2-D, Murdoc, Noodle y Russel, tuvo una piñata, pastel, bolsitas de dulces y adornos de la banda inglesa creada en 1998.

En el clip, compartido por el usuario Eduardo Ortega, se lee que el niño, a quien describen como “ único y diferente ”, pidió la fiesta de Gorillaz desde hace un año, pues se trata de su banda favorita.

El video además está musicalizado con ‘Feel Good Inc.’ y muestra a Andre portando una playera con las figuras de 2-D, Noodle, Murdoc y Russel.

“ Nada me hace más feliz que verlo feliz ”, escribió su tío, mientras que otros usuarios comentaron:

“Un niño con excelente gusto”, “El niño no tiene flow, él es flow”, “André me cae chido”, “Qué emoción me da pensar en el adulto que será un niño así”, “La fiesta más cool” y “ Feliz cumpleaños al niño con excelente gusto musical como Gorillaz ”.

El pasado 9 de mayo, la banda encabezada por Damon Albarn y Jamie Hewlett se presentó en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, pero los fans de la CDMX aún esperan una fecha en esta ciudad.