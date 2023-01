Vía TikTok, se ha hecho viral un video en el que una familia desató la locura y ni a la abuelita respetaron a la hora de la piñata.

Dicha grabación fue compartida por la usuaria Valeri Márquez, quien subió a su cuenta de TikTok (@valerimarquez28) cómo una fiesta de cumpleaños se descontroló.

En las imágenes, se aprecia la manera en que una familia quedó cegada por ganar dulces de una piñata y poco le importó que estuviera una abuelita en su turno para darle a la piñata.

Abuelita es empujada a la hora de la piñata (@valerimarquez28 / TikTok)

Abuelita es empujada a la hora de partir la piñata y se vuelve viral en TikTok

El clip de TikTok de la abuelita, que es empujada por su propia familia en una fiesta, muestra primeramente, a la anciana pegándole a la piñata.

Alrededor de la mujer se encuentran niños y adultos expectantes a que caigan las golosinas de la piñata. Situación que ocurre y desata todo el caos.

Esto porque todos los participantes se avientan sin tomar en cuenta que la abuelita es desplazada y casi se cae al piso debido al tumulto que le hizo perder el control.

En las imágenes del TikTok se aprecia que la abuelita se molesta por la manera en que la empujaron y uno de los niños asistentes llora por todo lo sucedido.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y ya le sacó varias risas a los usuarios de TikTok que no pueden creer cómo a la familia no le importó la abuelita con tal de ganar en la piñata.

Abuelita es empujada a la hora de la piñata y desata la diversión entre los usuarios de TikTok

Los emojis de risa y diversión abundan en el video de TikTok de la abuelita que fue empujada por su familia a la hora de la piñata.

Hubo usuarios que se sintieron identificados con la situación vista en el clip y aseguraron que bien podría tratarse de ellos que no respetan nada a la hora de conseguir dulces de una piñata recién partida.

De igual manera, en la caja de comentario del TikTok que se ha viralizado, uno que otro cibernauta aseguró que pudieron lastimar a la abuelita por su manera de empujarla.