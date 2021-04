Montaña rusa en Blackpool se atasca a 60 metros de altura

Personas se llevaron un susto cuando la montaña rusa The Big One, en Blackpool se atascó a 60 metros de altura.

El pasado 25 de abril, la montaña rusa más grande Inglaterra ubicada en Blackpool, se atascó a 60 metros de altura. Visitantes tuvieron que bajar a pie.

Los visitantes el parque temático Pleasure Beach perteneciente a Nickelodeon, se llevaron un susto cuando se quedaron atascados a bordo del The Big One.

En videos captados por los visitantes del parque de diversiones, capturaron el momento en que las personas descienden de la montaña rusa .

Pasajeros de la montaña rusa The Big One bajan 60 metros después de que este se descompuso

Los pasajeros a bordo de la montaña rusa, se atoraron a 60 metros de altura, por lo que el personal procedió a descenderlos por la salida de emergencia .

En el video publicado en Facebook se puede observar cómo las personas descienden lentamente después de llevarse tal susto.

Unos jóvenes a bordo de la montaña rusa en Blackpool subieron videos a Tik Tok, en donde se puede ver el proceso de emergencia que aplicó el personal.

“Atascado en el punto más alto del The Big One”. Post de @geo_connor

Posteriormente, subió la parte 2, en donde se ve a los pasajeros descendiendo por la escalera de emergencia con mucha precaución.

Y como la plataforma lo permite, posteriormente se burlaron de la tragedia que les tocó vivir en la montaña rusa.

Reabren montaña rusa en Blackpool después de incidente

El momento en que se atascó el The Big One fue alrededor de las 11:30 am, sin embargo, después de hacer los arreglos pertinentes se abrió de nuevo.

Un portavoz del parque de diversiones Pleasure Beach, ubicado en Blackpool, explicó que con los arreglos pertinentes se logró reabrir de inmediato.

“El viaje fue revisado cuidadosamente y reabierto a poco más de hora y media de pruebas de seguridad y funcionamiento”. Vocero de Pleasure Beach.