En TikTok, se ha viralizado un video donde un joven llega a su fiesta sorpresa y descubre que invitaron hasta el repartidor de comida.

Las singulares imágenes fueron compartidas por la usuaria Ana Zamora que utilizó su cuenta de TikTok (@anieeeg) para mostrar lo sucedido.

De acuerdo con el TikTok, el repartidor arribó al domicilio, donde esperaban al festejado, instantes previos. Razón por la cual tuvieron que invitarlo para que no echar a perder la sorpresa.

“Cuando llega el repartidor un minuto antes de la sorpresa y lo invitas para que no la arruine”, se lee en el TikTok que viene aderezado con el audio ¡¿Qué es eso?! de Bob Esponja.

Repartidor de comida en fiesta sorpresa de cumpleaños (@anieeeg / TikTok)

Cabe destacar que en el TikTok se observa cómo el festejado llega a su casa y varios de sus amigos lo reciben para celebrar su cumpleaños.

La sorpresa del joven se vuelve aún más grande cuando nota que también el repartidor de comida está presente en su fiesta sorpresa.

En la descripción del TikTok, la dueña del video agradece al repartidor por haberlos ayudado a no arruinar el cumpleaños secreto, sin saber muy bien qué pasaba.

Más de un millón de personas han reproducido en sus pantallas este divertido TikTok y 168, 900 le han dado “Me gusta” .

Llega a su fiesta sorpresa y descubre que invitaron hasta el repartidor de comida; usuarios de TikTok se ríen

Cientos de personas han comentado el TikTok donde un joven llega a su fiesta sorpresa y hasta el repartidor de comida está invitado.

La creatividad no se dejó de lado en la caja de comentarios de este TikTok. Algunos internautas escribieron:

“El que no cante no tiene pastel” El repartidor: ¡ESTAS SOOOON LAS MAÑANITAS!” , “Me imagino el señor llegando a casa, adivinen que me paso hoy”.

Reacciones por el repartidor de comida que invitaron a fiesta sorpresa (@anieeeg / TikTok)

Por su parte, una usuaria mencionó que ella notó que el chico se sorprendió más por encontrar al repartidor que por la reunión que le organizaron sus compañeros.

Otros destacaron que el repartidor de comida se mostró feliz cuando todos le dieron la sorpresa al joven que llegó a la casa sin saber que le festejarían su cumpleaños.