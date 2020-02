Su esposa y su mejor amigo se veían a sus espaldas, así que él los humilló en Facebook.

Noticias tristes y la del joven que descubre a su esposa con su mejor amigo en pleno San Valentín. Ocurrió en la ciudad de Huaral, Perú, donde el hombre transmitió en un video en vivo el lamentable y desgarrador momento.

Las imágenes en Facebook muestran al despechado caminando hasta el sitio donde se encuentra su pareja y el amante para de inmediato reprocharle si es que acaso no le interesa el futuro de su hijo , mientras el otro sujeto intenta zafarse de la situación simulando una llamada.

Cacha a su esposa con su mejor amigo

A decir del diálogo, al parecer la joven le dijo que iría al hospital pero en realidad se encontró con su amante. Y aunque lo negaron todo, el también tóxico padre de familia le confesó que revisó sus mensajes del teléfono y que fue así como descubrió la traición.

"Mira viejo, yo que tú me cayo. Yo fuera otra persona ya te hubiera partido la ma.... pero no soy de esa clase de gente. Tú sólo te aprovechaste de los problemas que nosotros tenemos" El engañado.

Asimismo, le reclamó a su "amigo" porque después de llevarlo a su casa para presentarle a su familia, lo traicionó de la peor manera pese a que ambos involucrados continúan negando todo. "Ah, ¿no somos nada? Por eso vives en mi casa, por eso te me vas a ir ahorita mismo y sin mi hijo", le dice a su pareja amenazándola.

Corrió a su esposa de la casa y ella se fue con el amante



Es allí cuando la mujer toma a su bebé brazos para irse perseguida por su amante. Finalmente, ambos se meten a un baño para ocultarse del padre de su hijo que sigue filmando toda la acción.

"Lamentablemente así es la vida amigos. Bueno, yo no he perdido, he ganado", dice entre lágrimas la tóxica víctima antes de terminar la transmisión en Facebook de un clip que alcanzó miles de reproducciones en la red social.