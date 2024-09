El expertos y ufólogo mexicano Jaime Maussan revela evidencia de tecnología extraterrestre en México.

Esto a través de un video revelador que causa intriga y desconcierto con la imagen de un objeto volador no identificado.

Misma evidencia de tecnología extraterrestre en México que fue captada por la sociedad y qué hace pensar nuevamente que nos ocultan los gobiernos.

VIDEO: Jaime Maussan revela evidencia de tecnología extraterrestre en México (Especial )

Esta es la evidencia de tecnología extraterrestre en México que Jaime Maussan reveló en video

A través de sus redes sociales, el famoso experto, Jaime Maussan, de 71 años de edad, dio a conocer un video bastante intrigante.

Pues, Jaime Maussan asegura que en el video se puede ver evidencia de tecnología extraterrestre en México, nunca antes conocida por el hombre.

“Les presento una de las mayores evidencias de tecnología no humana o extraterrestre; en posesión de la sociedad civil y no del Pentágono”. Jaime Maussan

Evidencia de tecnología extraterrestre en México que fue captada en la ciudad de Tijuana, localizada en el estado de Baja California el pasado esto el pasado 27 de junio de 2022.

En este video, según explican se puede ver una esfera que se compone de tres elementos , un núcleo que es al parecer sólido, una capa que lo cubre que es un plasma y otra capa exterior amorfa.

Dichas capas tienen iluminación, así como se asume que la parte del centro es un poliedro, no una esfera que va girando a alta velocidad y se ve que gira en contra de las manecillas del reloj.

Con ello, la capa interior gira y cubre al poliedro, y después el plasmas que está alrededor va girando y va cubriendo al poliedro, “ los tres elementos están girando y es lo que genera el plasma con luz y es lo que hace que podamos ver este tipo de objetos en la noche”.

Asimismo, esta sería la primera vez que se puede ver este tipo de objetos a tal detalles, pues “ no es una luz de bengala, no es un aparato hecho por personas, no es tecnología que conozcamos nosotros”, concluyen.

Sorprende Jaime Maussan al revela evidencia de tecnología extraterrestre en México, pero hay muchos que aún no creen

Luego de que Jaime Maussan revelará evidencia de tecnología extraterrestre en México, son muchos los seguidores que se han mostrado sorprendidos y fascinados con el objeto ovni.

Sin embargo, los más escépticos aún se muestran en desacuerdo, alegando que con “la tecnología que hoy tenemos, todavía se muestran videos borrosos”.

“Esto ya no es relevante, jamás hay evidencia clara y concisa”, “muy poco contexto o mala redacción… ¿Cómo que en posesión de la sociedad civil?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.