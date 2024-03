Un joven relató que fue a terapia porque necesitaba un iPhone para ser feliz y subió un video de TikTok para desahogarse.

Los iPhone son dispositivos bastante cotizados y para muchas personas es fundamental contar con uno de ellos.

Tal es el caso de un usuario que narró en TikTok cómo su felicidad dependía de tener un iPhone en sus manos.

“Yo en el 2016 explicándole a mi psicóloga como de un iPhone dependía mi felicidad”, así comienza el video de un joven de Guadalajara que contó su peculiar anécdota.

Fue en un story time, que el creador de contenido @jovasbdz, relató que lo llevaron a terapia a desahogarse porque, según él, necesitaba un iPhone para tener estabilidad emocional.

“Me gustaría decirles que fue mam%da, pero no, resulta que sí fue verdad. Sí me llevaban con una psicóloga a Guadalajara, fueron como dos terapias que usé para desahogarme porque yo necesitaba un iPhone para ser feliz.”

Durante el clip, este cibernauta menciona que todo ocurrió cuando el iPhone 6 estaba de moda y lo compró gracias al apoyo de su padre. Él tenía entre 14 y15 años de edad.

Sin embargo, el gusto con el dispositivo de Apple le duró sólo un mes porque fue víctima de estafa en Marketplace.

Esto al intentar hacer un intercambio por un iPhone dorado con un desconocido que se hizo pasar por otra persona.

“Entonces le escribí y le dije ‘Te hago un intercambio’, y él me dijo: ‘Hay una persona que está interesada en tu iPhone, yo te doy un Samsung Note 4, tú me vas a dar tu iPhone y tú después te vas a poner de acuerdo con mi amigo... Amigos, me tranzaron, caí...Lo sé, fue una manera muy estúpida, pero caí”.

@jovasbdz, usuario de TikTok