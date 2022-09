Un fan de Bad Bunny fue sacado de uno de sus conciertos por andar de borracho, pero pese al mal momento siguió bailando. El momento fue compartido a través de TikTok.

El usuario @boomboxcartel compartió el momento en que captó a un fan demasiado borracho en el concierto de Bad Bunny. Los oficiales se lo llevaron cargando en brazos para sacarlo del recinto, pero él quería seguir perreando hasta el suelo.

En el video se observa a 2 elementos de seguridad que tienen a un hombre esposado. Los 3 se dirigen hacía la salida del recinto, pero en ese momento el fan de Bad Bunny se pone a bailar al escuchar la canción Bichiyal de Bad Bunny.

¿Qué dicen los fans de Bad Bunny en los comentarios?

Aquellos que escuchan a Bad Bunny se han sentido identificados con el borracho y algunos afirman que ellos harían lo mismo.

“NO ME RIO PORQUE PUEDO SER PERFECTAMENTE YO”, “No me río por que pudiera ser yo”, “Así voy a andar”, “JAJAJJAJA sí sería”, “YOOOOOO ya me vi eh”, “si sería jajaja”, “Yo”, “Sería perfectamente yo”, “Yo en la vida”, se lee en los comentarios.

Comentarios (Captura de pantalla)

Algunos otros se han reído del fan de Bad Bunny borracho y afirman que pese a la situación el hombre siguió teniendo mucho ritmo.

“Saliendo con un Flow bien bellako”, “Detenido, pero con toda la actitud”, “Dándolo todo hasta el final”, “JAJAJAJAJA se va con flow”, “Perreando hasta el final”, “Con toda la actitud”, “Los verdaderos prohibidos”, “Gozando asta el último momento”, se lee en los comentarios del TikTok.

Sin duda, la mayoría de canciones de Bad Bunny incitan a tomar varias cervezas, pero al parecer el fan habría sobrepasado sus propios límites.

Aún pese al mal momento el creador del video ha subido algunos videos en el escenario donde estuvo Bad Bunny. En uno de sus videos nos comparte la vista en primera persona de todo el público que asistió al concierto de Benito.

No hay duda de que el “Conejo Malo” logra hacer que hasta los fans más cuerdos caigan en las garras del amor imposible y prueba de ello fue el que tuvo que ser sacado por borracho.