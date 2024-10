El mejor disfraz de Halloween es del hundimiento del Titanic y hasta perritos participaron. Aquí el video.

El Halloween es una fecha que muchas personas aman por los disfraces y creatividad que hay.

Año con año, quienes celebran el Halloween ponen un gran empeño para mostrar una atuendo ingenioso que se lleve las miradas de todos.

Tal es el caso de una pareja que con su disfraz rindió homenaje al hundimiento del Titanic donde estuvieron involucradas sus mascotas para la coreografía.

El mejor disfraz de Halloween es del hundimiento del Titanic y hasta perritos participaron (@evelyncarmona / X)

Se disfrazan del hundimiento del Titanic para Halloween y hasta perritos participaron

En la red social X (antes Twitter), la usuaria @evelyncarmona compartió un curioso video del que probablemente sea el mejor disfraz de Halloween.

El atuendo es sobre el hundimiento del Titanic y se ha viralizado de inmediato.

En la grabación, se observa a un chico y una chica que llevan su disfraz de Titanic, además de alguien más que carga un cartón en forma de iceberg.

La escena la completan dos perritos; uno lleva su chaleco de salvavidas y el otro tiene su disfraz de tabla, haciendo referencia la película Titanic de 1998.

Todos ellos, recrean el icónico hundimiento del Titanic. Lo más impresionante es que las mascotas acompañan muy bien el momento para que sea captado en video.

Para darle un toque más dramático al clip del disfraz de Halloween, este se subió con la canción My Heart Will Go On, de Céline Dion.

Usuarios aplauden el disfraz de Halloween del hundimiento del Titanic donde perritos participaron

Con más de un millón de visualizaciones, el video con el mejor disfraz de Halloween del hundimiento del Titanic donde hasta perritos hubo, es uno de los más virales de X.

Los usuarios que han visto la publicación han dado su veredicto y opinión sobre este atuendo de Halloween.

Algunos internautas señalan que es uno de los disfraces más tiernos que han visto hasta ahora, ya que incluye a unos tiernos perritos.

“Excelentes disfraces pero mi favorito y ganador es el de la tabla” o “el perro tabla hizo bien la actuación, el perro salvavida no entendía nada”, escribieron en X.