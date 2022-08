A través de TikTok, circula el video del impresionante momento en que un motociclista se viste de héroe y ayuda a un policía a detener un ladrón.

La vibrantes imágenes fueron compartidas por el usuario de TikTok @fernandoortiz073, quien decidió viralizar su acción que está grabada desde una cámara de motociclista.

El mencionado clip muestra la manera en que el policía se sube con el motociclista que comienza a manejar en contrasentido por las calles de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Cruzando algunas calles y sorteando los autos que hay en el tráfico, el conductor de la moto avanza hasta llegar a una pollería donde se escondía un ladrón.

Motociclista ayudando a policía a atrapar un ladrón (@fernandoortiz073 / TikTok)

Para darle más emoción narrativa, el video de TikTok viene acompañado de un fragmento de ‘En El Radio Un Cochinero’.

Canción de Víctor Cibrian que los usuarios de TikTok han adoptado para describir, en algunas ocasiones, sus publicaciones que hablan de persecuciones.

El TikTok del motociclista ya fue visto por 2.5 millones de personas y ha sido comentada en 762 ocasiones.

Motociclista ayuda a un policía a detener a un ladrón; usuarios de TikTok reaccionan

El TikTok donde un motociclista sirve de chofer a un policía que persigue a un ladrón por las calles de la Ciudad de México para detenerlo; cuenta con varías reacciones y opiniones.

Algunos mostraron su desconcierto y confusión. Creyeron en un primer momento que el motociclista era el que huía del policía que se había subido para detenerlo a toda costa.

Otros cuestionaron que el motociclista haya tenido que “romper” algunas leyes de transito con tal de hacer que el ladrón fuera arrestado por sus crímenes.

Reacciones al motociclista que ayudó al policía a atrapar un ladrón (@fernandoortiz073 / TikTok)

“Rompiendo la ley para hacer cumplir la ley”, escribió una persona en el TikTok.

Por su parte, también hubo uno que otro internauta que felicitó al motociclista por su heroico acto.

“Muy buena acción en apoyar, así como hay uniformados pésimos, también hay uniformados que en la batalla queman hasta el último cartucho.”

“Todavía hay gente que ayuda al Bien, GRACIAS, yo siempre me he preguntado porque la policía en México no lleva cámaras como en USA” son algunas de la opiniones que se leen en el video.