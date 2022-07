A través de Twitter se difundió una extraña persecución, donde quedaron involucrados dos hombres, un perro y la policía. El video se ha popularizado a través de la red social.

“Un cabron huyendo de la policía, un gato huyendo de un perro y un vato huyendo de su esposa. La vida es arte”, se lee en la descripción del video de Twitter, mientras se observa cómo un policía corre tras un peatón, pero de repente una mujer y un perro se involucran en los hechos.

El video de la extraña persecución hace uso de una conocida canción de internet llamada usualmente por los usuarios como “Trololo”.

Los usuarios dicen que la extraña persecución es cine

El video de la extraña persecución para muchos más allá de ser chistoso resultaría interesante y visto desde otra perspectiva sería muy al estilo del séptimo arte y va más allá de las redes sociales.

En los comentarios varios han usado un popular meme que usa la frase de “Es cine”, mientras una persona sostiene un cigarro y lo fuma, como si se tratase de un crítico experto en películas.

Comentarios de Twitter (Captura de TikTok)

Algunos otros sostienen que deberían de llevar otra música, pero también los hay quienes se han reído de la extraña persecución y de lo chistoso del video.

“Jajajaja es como las escenas de Scooby Doo dónde todos empiezan a correr por su lado y salen por otras puertas”, “Esto debería llevar la 5ta sinfonía”, “JAJAJAJA”, “Jajaja”, “La vida es un folclore”, “Jajaja...difícil convergencia en un solo momento”, se lee en comentarios.

El video en internet se ha difundido con música diferente y algunos hasta llevan una música acorde a la serie Scooby-Doo y su versión interpretada por Simple Plan.

Hasta el día de hoy se desconoce de dónde viene el video original de la extraña persecución

Debido a lo rápido que el video se viralizó se desconoce de dónde procede originalmente, así como el resultado de la extraña persecución, pero eso sí ha marcado tendencia en diversos lados de internet.

Tanto en redes sociales como en foros ha dado la vuelta al mundo y aunque su origen sea desconocido no quiere decir que no sea chistoso, pues sus viralización y las risas no dejan de estar ahí.