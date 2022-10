A veces, revisando algún video viejo uno puede encontrar cosas interesantes; como le pasó a un usuario de TikTok que descubrió a Gloria Trevi cantando en una Primera Comunión.

Así es, el usuario conocido como “amargoso_83″ en TikTok subió un video donde menciona que en un VHS de su Primera Comunión se puede ver (y escuchar) a Gloria Trevi.

Según comenta, su papá habría contratado a una “joven” para amenizar el evento, que no es otra que Gloria Trevi mucho antes de alcanzar la fama.

En el video vemos a una Gloria Trevi adolescente cantando, siendo ignorada por casi todos los asistentes a la Primera Comunión, pues en ese momento era una completa desconocida.

El video de Gloria Trevi habría sido tomado a inicios de los 80′s

Muchos se preguntarán cuándo sucedió esto, pues en este momento se piensa que Gloria Trevi siempre fue una gran estrella mediática, pues su carrera inicio cuando tenía entre 14 y 15 años.

Si vamos acorde a la biografía de Gloria Trevi, el video de la Primera Comunión habría sido tomado entre 1980 y 1984, que es la época previa que iniciara su carrera al lado de Sergio Andrade.

Es probable que esto sucediera en 1982 o 1983, cuando Gloria Trevi comenzaba a tener sus primeros acercamientos con el mundo artístico, además de que estaba estudiando en el CEA de la Ciudad de México.

Lamentablemente nuestro amigo de TikTok no revela exactamente cuándo fue su Primera Comunión, por lo que sólo podemos hacer una suposición.

Gloria Trevi (@gloriatrevi)

¿Qué canción canta Gloria Trevi en el video?

De no ser por la voz tan inconfundible, es probable que no hubiéramos ubicado a Gloria Trevi tan rápido en este video de TikTok, debido a que no está interpretando ninguna canción de ella.

Recordemos que el video sucede años antes de que se consolidara; Gloria Trevi ameniza la Primera Comunión con un “cover” de “Si Quieres Verme Llorar” de Lisa Lopez.

Lisa Lopez era una cantante texana muy famosa en México en la época de los 80′s, por ello no sorprende que Gloria Trevi eligiera esta canción para el trabajo que le encomendaron.

Aquí te dejamos la letra y la canción de Lisa Lopez que Gloria Trevi cantó en la Primera Comunión del video de TikTok.