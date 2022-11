Un concierto de Bad Bunny mostrando a un chico con el corazón roto se ha viralizado a través de TikTok. El triste momento ha llamado la atención.

El usuario @mcv99 de TikTok, estaba grabando un emotivo momento durante la canción Ojitos lindos en un concierto de Bad Bunny cuando notó a una persona triste.

Atrás de él y su novia, un hombre con el corazón roto estaba llorando con la canción en vivo y ambos desearon lo mejor para el muchacho.

“Para el chico que estuvo a nuestro lado, sentimos mucho lo que pasaste y esperamos que encuentres un amor bonito como el nuestro, en algún momento”, se lee en el video de TikTok.

Chico solitario en concierto de Bad Bunny (Tomada de video)

Usuarios de TikTok dan palabras de aliento al chico con el corazón roto

Acerca del chico con el corazón roto, muchos usuarios de TikTok han expresado sus mejores deseos a él y le desean que pronto encuentre pareja.

“Me representa ese señor”, “Me gustaría darle un abrazo y decirle que no esta solo en esto”, “Yo soy el señor me representa”, se lee en los comentarios de TikTok.

Algunos otros han realizado diversos comentarios de humor hacia el chico con el corazón roto en TikTok, y así se han expresado en los comentarios.

“Me representa ese señor”, “Ya me ví pero no me importa tengo que vivirlo”, Fácilmente podría ser yo”, “yo también quisiera sentir eso, pero mi flaca no me dejo”, escribieron en los comentarios de TikTok.

No hay duda que este chico con el corazón roto la rompe en TikTok y esperemos que pronto se recupere para otro concierto de Bad Bunny.

Además, su video es la sensación en TikTok y probablemente entre los seguidores haya alguién que le pueda ayudar a seguir adelante.

Cómo la canción de Andrea el concierto de Bad Bunny reúne cientos de corazones rotos como el tuyo o como el mío.

Viva arriba la esperanza abuelita y que pronto todos aquellos que la estén pasando mal disfruten con mucho furor el concierto de Bad Bunny.