Una joven cachó la infidelidad de su novio sólo con ayuda de un algodón y agua micelar. Toda su anécdota la contó en un video de TikTok.

Mediante un story time, la usuaria identificada con el nombre Micaela Opichanyy (@micaela.opichanyy) narró la manera en que se dio cuenta que la engañaban.

Con un total de 1.3 millones de visualizaciones en TikTok miles de likes y cientos de comentarios, dicha historia de traición se ha hecho viral en la red social de video cortos.

Joven contando cómo descubrió infidelidad solo con algodón y agua micelar (@micaela.opichanyy / TikTok)

Descubrió infidelidad de su novio sólo con ayuda de un algodón y agua micelar

De acuerdo con lo que cuenta Micaela Opichanyy, todo comenzó cuando su ex novio quería salir de baile, pero ella no tenía ganas.

Pese a esto, la pareja acordó que él regresaría a la casa de ella. Por lo que el hombre regresó, según se relata en el story time, entre las 6 y 7 de la mañana con una bolsa de churros.

No obstante, la joven notó al ver a su novio que tenía el rostro como irritado, rojizo . En un primer momento, no le dio la importancia y continuó durmiendo.

Sin embargo, más tarde en la mañana al despertar cuenta Micaela que decidió hacerle una prueba a su novio pasándole por la cara un algodón y agua micelar.

La sorpresa de esta chica fue bastante, ya que descubrió que lo irritado de la cara de su novio era en realidad labial de otra mujer y lo tenía por todos lados.

Así lo dejó en evidencia el algodón que estaba lleno de labial y que fue clave para saber que su novio le había sido infiel.

TikTok reacciona al conocer que cachó la infidelidad de su novio con algodón y agua micelar

Los usuarios que conocieron la historia de la joven que descubrió a su novio infiel por hacerle una rutina de skincare tuvieron diversas reacciones al respecto.

Muchos quedaron sorprendidos en TikTok de que haya utilizado ese método para ver si la había traicionado su pareja.

“literalmente quedé así. Jamás se me hubiera ocurrido. te rezo hermana”, comentó una cibernauta.

De igual manera, no faltó quien pidiera una segunda parte para conocer el desenlace que tuvo la anécdota.

No obstante, la chica aseguró que no habría otro video, ya que se trataba de un episodio doloroso en su vida por lo que no quería volver a revivirlo.