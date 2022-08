Un novio con misterioso acompañante fueron protagonistas de una persecución de una novia. El momento fue grabado por la mujer quien decidió grabar el momento para TikTok.

La usuaria ‘theytellmeanny’ compartió que se habría encontrado a su su pareja cuando viajaba con un amigo camino a casa, así que decidió seguirlo porque observó que él iba a gran velocidad. Ella pensó que posiblemente la estaba engañando y decidió comprobarlo con sus propios ojos.

El video de TikTok donde captó a su novio con un acompañante se viralizó en TikTok y ya ha llegado a más de 4.1 millones de vistas y ha reunido más de 232 mil 300 me gusta.

Video de TikTok (Captura de TikTok/ theytellmeanny)

¿Quién era el misterioso acompañante de su novio?

La novia malinterpretó a su novio y lo persiguió durante un gran trayecto para finalmente enterarse que no se trataba de nada malo. Su acompañante misterioso no discutió palabras con su pareja, pues no hubo nada de malo.

Finalmente como se observa al final del video el coche en el que viajaba su pareja baja la ventanilla de su coche y resulta ser que su suegro era su acompañante misterioso.

El suegro observa a su novia grabando y la mira con una cara de curiosidad y no la saluda porque esperaba que fuera algo malo. Además, la extraña situación sobre la persecución lo podría haber sacado de sus casillas.

¿Es verdad que la novia es tóxica?

La mayoría de los comentarios del video de TikTok se han enfocado hacía la mujer e incluso llamaron a la novia infiel, por ir acompañada de su amigo en persecución de su novio.

Por otro lado hubo quienes defendieron al novio y a su acompañante, quien resultó ser su suegro y la mayoría se enfoco en la mujer

“El mensaje es claro”, “Como siempre celando y ellas en sus cosas”, “Por eso pierden confianza”, “Ya eso pasa por desconfiar pues”, “Sal de ahí hermano, ahí no es”, “Lo seguimos, los celos”, “¿Por qué tenés que seguirlo?”, “Uno ya pensando mal”, se lee en comentarios.

La mujer finalmente en una historia de TikTok sacó a relucir algunos detalles acerca del día que grabó el video. Ella explica que junto a su novio trabajan en una misma empresa y ambos salen a trabajar en el mismo camino todos los días.

Fue así que casualmente un día decidió grabar un video falso acerca de la persecución de su novio, para observar las reacciones de los usuarios de TikTok.