Circula en TikTok, un video donde una usuaria aseguró que estuvo consciente en su cirugía y se puso a cantar puras de BTS.

Dicha anécdota fue revelada en TikTok por el perfil @yoongibollito, quien demostró su fanatismo por la banda surcoreana conformada por: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook .

Según cuenta la fanática de BTS en el TikTok, se sometió a un procedimiento quirúrgico en donde sería anestesiada localmente y estaría despierta.

Sin embargo, los doctores que la operaron no se imaginaron que la joven estaría cante y cante todas los éxitos que se sabía de BTS.

“Ayer estuve en cirugía por la mañana, la anestesióloga me había comentado antes que sería anestesia local, por lo que estaría dispuesta en toda la cirugía”, comentó la joven.

Y así continuó su historia en TikTok:

“Lo que no contaba es que me la pasé hablando durante toda la cirugía y de repente me puse a cantar y cuando el doctor me escuchó, me dijo: ‘échate una de Juan Gabriel’, yo le dije ‘no, aquí puro BTS’”.

Usuaria de TikTok