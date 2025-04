Un whitexican hace una reseña de la taquería La Oriental y se queja porque “amor no hay”, ya que asegura le dieron un pésimo servicio.

El influencer Arturo Lemmen, criticó el servicio de la taquería La Oriental en Puebla, asegurando que recibió un mal servicio y que no volvería a ir de manera presencial.

A través de redes sociales, se ha hecho viral el último video de Arturo Lemmen, quien se dedica a hacer reseñas de restaurantes y comida.

En esta ocasión le tocó a la taquería La Oriental en Puebla, en donde venden tacos árabes, mismos que el influencer que han tachado de whitexican, fue a probar.

Y es que aunque aseguró que la comida estaba muy rica, reveló que el servicio estuvo pésimo pues nadie le explicó la forma de pedir o la temática; tampoco quisieron hacerle plática.

“Se siente muy franquiciesco; las salsas están en botes, como que ya lega todo preparado. Se ve muy rico pero amor no hay. Aquí no se viene a hacer amigos, se viene a comer”

Durante su reseña en video mientras probaba los tacos de la taquería La Oriental 14, en Puebla, aseguró que los alimentos estaban muy buenos y bien preparados.

Sin embargo aseguró sentirse decepcionado con el trato recibido por el personal de la taquería La Oriental:

Luego de que el influencer whitexican Arturo Lemmen reseñara a la taquería La Oriental en Puebla, destacando sus platillos pero criticando su servicio al cliente, aseguró que jamás volvería a entrar:

“Yo no vuelvo a entrar aquí en mi puta vida, no mames la hostilidad cabrón, parecía que les haces un favor y está vacío. Todos son hostiles, no es una persona; hay tres mesas comiendo. Aquí el ambiente laboral está de la verga, no mames.”

