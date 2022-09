A través de TikTok se difundió el momento en que una abuelita reacciona al observar a unos jóvenes dándose un beso de 10.

El usuario kosak0azul estaba grabando un momento en donde uno de sus amigos se estaba besando con más de 10 personas, entre hombres y mujeres. Sin embargo, en un momento del video gira la cámara al balcón y observa a su abuelita.

La señora se observa con una cara extraña y continua grabando el beso. El gracioso momento no ha pasado desapercibido en TikTok.

El video de TikTok ha recopilado más de 2.4 millones de vistas y ha juntado más de 322 mil 400 me gusta.

¿Qué dicen los usuarios sobre la abuelita y su reacción al beso de 10?

Sin duda la abuelita que vio el beso de 10 podría haberse quedado impresionada por lo que hacen los jóvenes hoy en día. En la parte de los comentarios los usuarios han dejado diversos comentarios sarcásticos.

“La abuelita: creo que hay que dormirlos”, “Jajaja pensé que la abuela también iba a pasar :( pasen ig de la abuela”, “Es de Chill xD”, “Faltó la abuela”, “La abuela: ahí voy”, “LA ABUELITA JAJAJAJAJA”, “La señora: En mis tiempos no había eso”, se lee en comentarios.

También hay usuarios que desean una fiesta así y sobre todo tener un beso de 10. Algunos en sus propias palabras lo han afirmado en comentarios.

“Se necesita una fiesta así”, “Este no perdona a nadie”, “Lo que quería para mi cumple”, “Me toca”, “Yo también quiero”, “Yo quiero JAJAAJAJJA”, “La juventud”, “Pero eso a mi no me pasa”, “Ea sigo yo”, “Hoy conoci la envidia de nuevo”, se lee en los comentarios.

Sin duda la abuelita quedó sorprendida con las nuevas generaciones de jóvenes y su cara lo expresa todo.

El video se ha vuelto uno de los videos más populares de este 13 de septiembre y en los comentarios se encuentra una gran cantidad de jóvenes que entraron para ver el beso, pero nunca esperaban la reacción de la abuelita.

El beso de 10 llamó a muchos la atención, pero la abuelita del joven sin duda se llevó la mayor parte de la atención de los usuarios.