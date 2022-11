El 23 de abril del 2006, residentes de Kiev, Ucrania, reportaron la presencia de un hombre desorientado y que parecía perdido. Se trataba de Sergei Ponomarenko, un viajero del tiempo.

La policía se acercó para ayudarlo, pero al pedirle su identificación, Sergei Ponomarenko mostró un documento expedido por la antigua Unión Soviética, fechado en 1950 .

Identificación de Sergei Ponomarenko (YouTube)

Portaba ropa de esa época, pero en excelentes condiciones, cargaba una vieja cámara y preguntaba por una calle que ya no existe . Los agentes pensaron que se trataba de un enfermo mental.

En consecuencia, lo condujeron hasta una clínica en donde un psiquiatra lo entrevistó y filmó sus respuestas. Aparentemente, los relojes se paraban cada vez que Sergei Ponomarenko entraba a la oficina.

Allí, contó que sólo había salido a tomar fotos, el 23 de abril pero de 1958, cuando de pronto vio un platillo volador bastante extraño y de la nada todo parecía haber cambiado .

Foto de Sergei Ponomarenko (YouTube)

El viajero del tiempo argumentaba que las pruebas se encontraban en la cámara fotográfica, así que las fotos fueron reveladas y lo que hallaron dejó atónitos a todos.

Primero, el rollo que Sergei Ponomarenko había usado, aparentemente dejó de fabricarse en 1960 y era inexplicable que se hubiera conservado tan bien, debido a que el material no podía durar más de 20 años.

Asimismo, las fotos mostraban la antigua ciudad de Kiev, el retrato de una bella mujer y al propio viajero del tiempo vestido exactamente igual a como lo encontraron el 23 de abril del 2006.

Foto de Sergei Ponomarenko (YouTube)

Pero lo más sorprendente es que una de las imágenes revelaba el platillo volador tal como lo había descrito. Sin tener muy en claro cuál sería el siguiente paso en la investigación, el psiquiatra lo mandó a descansar.

Las cámaras de vigilancia de la clínica captaron a Sergei ingresar en la habitación, pero nunca salir. Las ventanas del cuarto estaban enrejadas y aún así, este desapareció sin dejar rastro .

Foto de Sergei Ponomarenko (YouTube)

Tiempo después, las averiguaciones dieron con que que sí había existido un Sergei Ponomarenko en 1958, pero se le había reportado como desaparecido en los años 70.

Incluso, la casa donde dijo haber vivido también existió, sólo que para el 2006 ya había sido demolida. Lo curioso es que el viajero del tiempo fue encontrado cerca de esa misma calle.

Por otro lado, se logró contactar a la mujer de sus fotos , de nombre Valentina, quien dijo que Sergei fue su novio y tenía planes de casarse con él. Además, mostró más fotos de ellos juntos.

Valentina, novia de Sergei Ponomarenko, en 2006 (YouTube)

¿Sergei Ponomarenko fue un viajero del tiempo? La verdadera historia

Durante muchos años la historia de Sergei Ponomarenko fue dada por cierta gracias a la amplia evidencia presentada en un documental ucraniano.

Se sabía que el presunto viajero del tiempo había nacido el 17 de junio 1932 y que tenía 25 años cuando de la nada apareció en el año 2006.

Sin embargo, recientemente se dieron a conocer algunas inconsistencias en el caso, como por ejemplo, que la cámara de vigilancia apunta a que el 23 de abril del 2006, cuando Sergei fue entregado al psiquiatra, era miércoles.

No obstante, revisando el calendario, ese día en realidad era domingo. Asimismo, aunque Sergei Ponomarenko afirmó haber nacido el 17 de junio, en el documento presentado se señala que fue en marzo.

Sergei Ponomarenko a los 46 años (YouTube)

Además, el distrito que habría emitido la identificación, no existía en 1950 . En cuanto al rollo fotográfico, este no es mostrado en el video, por lo que no es posible verificar que haya sido descontinuado.

Por último, se presentó una supuesta foto de Sergei Ponomarenko a los 46 años, en un futuro que no era 2006, sino más adelante y frente a un Kiev con construcciones que aparentemente aún no existen.

Pero distintos expertos apuntan a que los edificios fueron photoshopeados, así que no hubo un Ponomarenko de 46 años.