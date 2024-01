Tras el terremoto sufrido en Japón el pasado 1 de enero de 2024, la figura de Baba Vanga ha cobrado relevancia por sus profecías.

Varios seguidores de Baba Vanga aseguran que la profeta que muriera en 1996 habría acertado una de sus profecías en este inicio de 2024.

Dicha predicción estaría relacionada con lo sucedido en Japón y las consecuencias de esto a largo plazo, con miras a una posible catástrofe mayor.

De ahí que muchos hayan pedido que la gente esté al tanto de las palabras de la mujer, pues ya ha acertado en varias ocasiones en el pasado.

Baba Vanga (captura de pantalla)

Baba Vanga alertó sobre un tsunami en Japón para 2024

La profecía que ha alertado a los seguidores de Baba Vanga habla acerca de un poderoso tsunami que asolará Japón en este 2024.

Hay que mencionar que Baba Vanga no señaló a Japón como en centro del desastre; sin embargo, sí señaló que sucedería en el este de Asia.

Japón es el país que está en la parte más al este del continente asiático, por lo que hay altas probabilidades de que el mencionado tsunami pegue en la isla.

Su predicción señala que 20 años después del tsunami en India (el cual predijo con exactitud), habría uno más devastador y trágico.

Tsunami registrado en Miyako, Japón. (Reuters / Mainichi Shimbun)

El terremoto del 1 de enero podría estar relacionado con la predicción de Baba Vanga

Para muchos seguidores de Baba Vanga, una señal de que el tsunami estaría por ocurrir, fue el terremoto del pasado 1 de enero en Japón.

Este terremoto fue de gran intensidad, al grado que obligó a pobladores a salir de sus casas y buscar refugio, dañó vialidades y edificios; además de provocar 55 muertes hasta el momento.

Por si esto no fuera suficiente, activó la alerta de tsunami en el país; si bien hasta el momento esto no ha sucedido con el impacto esperado, muchos creen que no se debe de bajar la guardia.

Pues de un momento a otro el mar podría azotar tierra firme, tal y como señala Baba Vanga, además de que no sería la primera vez que algo así sucede en Japón.

Como muchos recordarán, en 2011 se dio el terremoto más devastador de los últimos años en Japón, el cual fue presidido por un tsunami de igual potencia.

Esto provocó cuantiosos daños materiales, muertes y demás afectaciones humanas; al grado que a más de 10 años de lo ocurrido, aún se sienten las secuelas en la isla.