Después de mucho pensarlo, la usuaria de Twitter Lady Landázuri Izarduy por fin hizo pública su oficio: es tortillera y vende garnachas, de esas que los mexicanos amamos a más no poder. Razón por la que también la amamos a ella.

Pero la mujer no se había decidido porque, según dice, en redes sociales ve mucho opulencia, así que se calló hasta que ya no pudo más y se tomó una selfie en donde muestra parte de su local, provocando una serie de reacciones llenas de ternura y admiración .

"Antes me daba pena, pero esto es lo que soy"



En la imagen se ve Lady Landázuri presumiendo su negocio, un comal con algunas tortillas, y otra señora preparando lo que pensamos podría ser la siguiente quesadilla o pambazo (ya se nos hizo agua la boca), así como era de esperarse, el resultado fue un éxito rotundo.

"Les puedo decir que hace unos meses me daba pena decir a que me dedico, pero esto es lo que soy y no pienso mentirles para conservar su amistad" Lady Landázuri Izarduy.

Los tuiteros compartieron la foto, la llenaron con mensaje de amor, y contestaron con instantáneas que los muestran en sus negocios de café, pan, enchiladas, tacos, etc. Además, pidieron la dirección exacta del local para hacerlo viral con cientos de recomendaciones .

Más sobre Doña Cristi, la tortillera favorita de México



Antojitos mexicanos Doña Cristi se encuentra Reforma número 8, donde se ofrecen tortillas, tlacoyos, sopes y gorditas por docena, además de quesadillas, sopes, tacos de bistec y longaniza. Qué delicia.

En Twitter, Cristi se describe a sí misma como una mujer con los sentimientos a flor de piel , con sentido del humor, dolores, placeres y mucho amor a la que le chocan las injusticias, así como fingir ser quien no es sólo para conservar una amistad, y que adora a Enrique Bunbury.