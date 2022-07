En un video de TikTok una vegana explicó su experiencia al asistir a comer una fondita, solo le sirvieron frijoles, narró.

La mujer habría asistido con su familia a comer a una cocina económica y al no ver opciones veganas decidió pedirle a la señora algo vegano y le terminaron preparando frijoles fritos con aceite.

Pese a ello en la fondita no le cobraron por los alimentos y al contrario la señora le dijo que buscará opciones para cuando ella vuelva a comer ahí.

La creadora de contenido ‘_veganabanana’ en lugar de enojarse tomó la situación con humor y por ello habría decidido subir un TikTok compartiendo una imagen de cómo lucía su comida.

¿Quién es la vegana en TikTok?

La vegana se dedica a crear contenido en torno a la concientización del planeta a través de la plataforma de videos.

En el caso de la fondita fue un contenido relacionado a una historia de su vida diaria y acerca de cómo se sobrepone ante estos problemas en su día a día.

En su perfil de TikTok ella sube contenido en torno a sus dietas y también comparte su vida personal.

Aunque la situación de la fondita no resultó ser del todo mala, no come carne para intentar poner su granito de arena a ayudar al mundo, evitando los productos de origen animal.

Ella ha explicado que el veganismo se trata de un movimiento que busca “el derecho y la defensa de los derechos de los animales.

Para la vegana el adoptar esta forma de comer resulta ser un movimiento político con el cuál se ha adaptado de buena manera, pero que en redes sociales es criticado por la mayoría de usuarios.

En sus videos de TikTok ella ha reaccionado hacía diversos comentarios negativos hacía su forma de alimentación, pero pese a ello continúa creyendo en que el veganismo ayuda a preservar la vida de los animales

La vegana se hace más fuerte con las críticas y también con la fondita

Ella en diversos videos ha respondido hacía los carnívoros que constantemente le responden de forma negativa en sus videos.

En su historia de la fondita ella ha recibido diversos comentarios negativos hacía su persona y hacía su vida, pero pese a recibir críticas ella resiste contra todo pronóstico

Gracias a su fuerte convicción la mujer tiene los argumentos para responder ante cualquier amenaza y así lo demuestra en diversos videos de TikTok, respondiendo ante sus detractores (haters).

Actualmente la vegana cuenta con 115 mil 400 Me gusta y cuenta con 2 mil 43 seguidores.