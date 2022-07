A una hija que acaba de cumplir 18 años una madre le comenzó a cobrar la renta, se observa en un video de TikTok.

El momento fue captado por la madre, quien lo compartió en la plataforma de videos. En el video se observa a la hija apenada por firmar un contrato donde la madre le obliga a pagar la renta para poder seguir viviendo en la casa.

Aunque en México es común que los hijos vayan “ahuecando el ala” a los 28 años, de acuerdo con un nota de ‘El Economista’, en Estados Unidos es todo lo contrario.

Así lo demuestra el video de TikTok de la hija de 18 años, quien se verá obligada a pagar la renta en casa de sus padres.

El TikTok género debate entre los usuarios de la plataforma y se viralizó obteniendo más de 1.7 millones de vistas, dentro de la red social.

¿Es buena idea que la hija de 18 años pague renta en casa de sus papás?

Varios mexicanos han encontrado interesante el video de Tiktok, generando un debate en torno a la forma en que la madre cría a su hija. En algunos comentarios la felicitan por tal acción.

“Felicitaciones el mejor ejemplo de crianza, así les enseñan a los hijos el valor de las cosas”, “Excelente, haré lo mismo cuando mis hij@s cumplan mayor de edad”, se lee en comentarios.

Algunos otros comentarios se han opuesto a que la hija de 18 años tenga que pagar renta y hasta han dicho que dejarían de hablarle a su mamá en caso de que le les hicieran eso.

“Me alegro de que mis padres me quieren”, “Mis padres hicieron esto y ya no nos hablamos, así que buena suerte, supongo”, “Gracias a dios mi mamá me trató como una hija y no como una inquilina”, escribieron algunos.

¿Es obligatorio que los hijos paguen la renta a los 18 años?

Cuando se saca el INE en México a los 18 años, ya eres considerado mayor de edad y a partir de esta edad con este requisito puedes entrar al área laboral que desees

Sin embargo, no es obligatorio que se comience a pagar renta, pero adquieres derecho a trabajar y comprar bienes y servicios. En México la mayoría de los hijos todavía estudian a esa edad y los padres suelen apoyarlos hasta que finalicen sus estudios universitarios.

Como adulto a los 18 años puedes dejar de ser una carga para tus papás y tienes una mayor libertad de tomar tus propias decisiones, tanto financieras como personales. Lo mejor es hacerse valer por uno mismo.

En TikTok los usuarios mexicano han hecho duo con el video viral y reaccionan con asombro.