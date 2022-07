Un festival de gatos llamó la atención de varios usuarios de TikTok. En el evento los gatos pasaron un “grato” momento con sus dueños, quienes los obligaron a bailar al ritmo de ‘Mi Bebito Fiu Fiu’.

La usuaria ‘smithsofialeon’, quien se considera una Catlover (Amante de los gatos), compartió un tierno festival dedicado a los gatos. En la plataforma llamó la atención su peluda temática y así como el buen ambiente que había dentro del lugar.

El video de TikTok llamó la atención de los usuarios, quienes se preguntan ¿Dónde se llevará a cabo el próximo festival de gatos? El evento fue llevado a cabo el pasado domingo 10 de julio.

Festival de gatos en TikTok (Captura de TikTok/ smithsofialeon)

Los usuarios de TikTok opinan sobre el festival de gatos

La mayoría de usuarios coinciden en que la idea de una convivencia entre los animales no es buena idea. De forma irónica han comentado que a los gatos no les habría gustado que les cantaran ‘Mi Bebito Fiu Fiu’, y por ello los dueños enfrentarían las consecuencias en cuanto lleguen a sus casas.

“El michi: no mas deja que llegue a la casa Karen, no mas deja que lleguemos jajaja”, “Los gatos: En Egipto éramos dioses, ¿qué pasó?”, “Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro”, “El gatito mirando al del lado y viendo que le hacen lo mismo”, escribieron los usuarios en comentarios del video de TikTok

¿Dónde se realizó el festival de gatos?

Aunque el video de TikTok no menciona donde se llevó a cabo el evento hay una pista que revela dónde se llevó el llamativo festival de gatos.

En los comentarios la creadora del video de TikTok, comentó que el festival de gatos fue organizado por ‘mishiwasi’. La organizadora nombró al festival de gatos como ‘Best Michi 2022′.

Anunció del 'Best Micho 2022' (Captura de Instagram/ mishiwasi)

El festival de gatos fue llevado a cabo en Perú, en Magdalena Del Mar. En el evento se dieron gatitos en adopción y, además de vender productos para los ‘michis’, hubo:

Talleres educativos

Exhibición de arte.

Música

Comida

También hubo un concurso para coronar al Mejor gatito de 2022 (”Premios Best Michi 2022″). La organizadora mencionó en el anuncio del evento que la entrada a la feria fue por donación voluntaria monetaria.