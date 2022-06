En TikTok circula el video de un maestro de Gijón, España, que usa una frase del ranger espacial Buzz Lightyear para decirle adiós a sus alumnos.

Fue le propio docente en su perfil de TikTok (@profecarlos_), quien compartió su emotivo mensaje de despedida que le dio a sus estudiantes luego de haber trabajado 2 años con ellos.

En su clip de TikTok se aprecia cómo el profesor frente a su clase le dedica algunas palabras a sus alumnos y utiliza frase de Buzz Lightyear:

“Simplemente, les quería decir que me han encantado estar estos dos años con vosotros que me la he pasado muy bien. Que he aprendido muchas cosas y que espero vosotros también” se escucha decir al maestro.

Maestro usa una emotiva frase de Buzz Lightyear para despedirse de sus alumnos (@profecarlos_ / TikTok )

De igual manera, el docente comenta a sus alumnos que a pesar de que se olviden de algunas enseñanzas como “la suma con llevadas o de las características de los anfibios, espera que sean “buenas personas.

“Que cuando salgas del colegio, siempre la gente las vea como buenas personas, generosas, que se preocupan por los demás y que hacen cosas por los demás”

“No importa en la vida saber más, sino ser muy buenas personas y portarnos bien con los demás, ¿vale?”.

Su mensaje de despedida, el maestro lo concluye rematándolo con la frase de Buzz Lightyear: “Los quiero hasta el infinito y más allá”, la cual todos sus estudiantes repiten con emoción y alegría.

TikTok se conmueve con el profesor que se despidió de sus alumnos usando frase de Buzz Lightyear

El TikTok del maestro que usa frase de Buzz Lightyear para despedirse de sus alumnos con emotivo mensaje, ha conmovido a los usuarios de la plataforma de videos cortos.

Cientos de internautas han comentado el TikTok del docente para desearle sus mejores deseos y bendiciones.

Reacción al maestro que dice adiós a sus alumnos con frase de Buzz Lightyear (@profecarlos_/ Instagram )

Otros expresaron que les hubiera gustado tener un maestro cómo el de TikTok durante su etapa estudiantil, unos más, que les fascinaría que sus hijos contaran con educadores de esa calidad humana.

“Deseo con el alma que mi hijo encuentre en su camino profesores como tú. Admiración total hacia ti por enseñar lo más importa te de la vida”, se podía leer en los comentarios.