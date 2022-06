En TikTok, se ha viralizado el video de un hombre que aprovecha la inundación para cobrar a los peatones por cruzar la calle sin mojarse.

Dicho clip fue compartido por el usuario @tonyjardines90, quien muestra en su TikTok a una persona creativa que, con ayuda de su bici de carga, monta su negocio para todo aquel que quiera pasar la acera.

A lo largo de la publicación, se observa cómo algunos transeúntes suben al transporte que los ayuda a saltar el tramo que está lleno de agua.

Con grandes habilidades para mover su bicicleta, y en menos de un par de minutos, el hombre emprendedor recibe dinero de las personas.

Cabe destacar que el TikTok viene acompañado de la frase: “Siempre aprovecha las oportunidades que te da la vida”, la cual hace referencia a que el hombre no dejó pasar el momento para trabajar honradamente.

Acompañado del audio y remix de “Sin miedo al éxito” de Paul Villafuerte, el TikTok del transportista improvisado de peatones cuenta ya con 5.4 millones de visualizaciones.

En total, 560, 900 personas han indicado que les gusta el TikTok del sujeto que ayuda a cruzar la calle inundada a gente con su bicicleta de carga.

Aprovecha inundación para cobrar a peatones por cruzar la calle (@tonyjardines90 / TikTok )

TikTok aplaude al hombre que aprovecha inundación para cobrar a peatones por cruzar la calle

La comunidad de TikTok reconoció al sujeto que emprendió su negocio y aprovechó la inundación para cobrarle a los peatones por cruzar la calle.

Uno de los comentarios más destacados de la publicación es el de un usuario que aseguraba haber ganado 200 pesos “haciendo” lo mismo que el hombre del clip.

Reacción al hombre que aprovecha inundación para cobrar a peatones (@tonyjardines90 / TikTok )

Además, en esa publicación se podían leer algunas opiniones de los internautas como:

“el que no trabaja es por qué no quiere”, “negocio es negocio”, para los mexicanos no hay imposibles, somos chingones la verdad”, pago lo que sea por no mojar mis zapatos que no he pagado en Coppel.

Los más creativos hasta sacaron sus mejores comentarios e ironizaron sobre el TikTok. “Mi suegra: y ¿a que te dedicas?, Yo: cruzó gente pal otro lado”, “plot twist: él causó la inundación”, escribieron.