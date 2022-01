Tras quedar desempleado, cobra por hacer fila para las pruebas de Covid-19. Desde hace varios días esta actividad es su única fuente de ingresos.

La nueva variante del Covid-19, Ómicron, ha provocado una nueva ola de contagios en todo el mundo.

A raíz de lo anterior, también ha crecido la demanda para solicitar pruebas de coronavirus, y las filas para hacer un test pueden durar varias horas .

En Argentina, un joven llamado Sebastián Pujador supo aprovechar la situación y, tras quedarse sin empleo, ahora cobra por hacer fila para las pruebas Covid-19.

¿Estarías dispuesto a formarte varias horas en las filas para pruebas Covid-19 para ganar un poco de dinero a cambio?

En pandemia, las historias de emprendedores se han vuelto muy populares en medios de comunicación y redes sociales.

El medio argentino “ Diario de Cuyo ” compartió la historia del emprendedor Sebastián Pujador, albañil de 29 años que recientemente se quedó sin trabajo.

Ante esta situación salió a las calles a buscar una nueva fuente de ingresos y la encontró en el lugar menos esperado.

Desde hace unos días, Sebastián cobra por hacer fila para las pruebas de Covid-19 en los centros ubicados en Buenos Aires, Argentina.

El joven narró para el medio argentino que la idea surgió como una broma cuando fue a realizarse la prueba Covid-19 con su tío.

Todos los días camina 20 cuadras para llegar a la sede ubicada en el estadio Aldo Cantoni, la más cercana a su domicilio.

A pesar de que la mayoría de sus clientes lo contactan por redes sociales, dijo que otras personas se han acercado con él por recomendaciones.

Asimismo, detalló que la mayoría de la gente que lo busca tienen síntomas fuertes o simplemente no tienen tiempo para formarse.

Por hacer fila para las pruebas de Covid-19, Sebastián Pujador cobra lo equivalente a 160 pesos y se ha llegado a formar hasta por 5 horas .

“Ellos me buscan para que yo haga la fila y llegan cuando estoy cerca de entrar”.

En Argentina, un joven albañil quedó desempleado y ahora se dedica a cobra por hacer fila para las pruebas de Covid-19.

Su historia se dio a conocer en el medio local “Diario de Cuyo” y trascendió a varias partes del mundo.

“Hay gente que dice que soy vago o que me aprovecho de la situación, pero yo a esto lo tomo como un trabajo, si no, no tengo para comer”.

Sebastián Pujador para "Diario de Cuyo"