En redes sociales se ha viralizado un video de una usuaria que, al no tener fiesta de XV años, decidió que celebrará su cumpleaños número 35 de esa manera.

Un video subido a Facebook muestra a la cumpleañera, la cual se denomina como “ Treinta y Cincoañera ” quien comienza a moverse al ritmo de la canción ‘Tiempo de Vals’ de Chayanne.

En seguida, comienza a dar la invitación a su cumpleaños número 35 ya que, al no tener una fiesta de XV años, ha decidido celebrarla a su modo.

Ella anuncia que en su fiesta de 35 años, tendrá cinco grupos musicales para el próximo 28 de mayo a las tres de la tarde.

Una usuaria en redes sociales se ha vuelto viral luego de subir un video invitando a todos a asistir a su cumpleaños número 35.

Sin embargo, este cumpleaños lo celebrará como si fuera una fiesta de XV años pues, según relató en el video, siempre fue su sueño celebrarlo cuando era pequeña.

Pero antes no contaba con los medios para poder realizar su sueño de tener una fiesta de XV años.

“Me voy a cumplir mi sueño de tener mi fiesta de XV y ni me importa que me digan que me veo muy ridícula o que vayan a decir que se ve super mal, ¡no me importa! Que ridícula la que no cumpla sus sueños”

Cumpleañera