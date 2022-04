La presentación en el Foro Sol de The Killers, banda liderada por Brandon Flowers, dejó grandes anécdotas como una joven que triunfó en TikTok por trabajar mientras escuchaba el concierto.

El usuario: @dante_ulloa compartió en su perfil de TikTok, un video que mostraba a una chica con su laptop en mano moviéndose al ritmo de The Killers.

Con la descripción: “El que no viene es porque no quiere, aunque sea cierre de mes”, se puede ver que la joven escribe en su computadora y no deja de seguir el performance de ‘The Killers’.

Triunfa en TikTok por trabajar desde el concierto de The Killers en el Foro Sol (@dante_ulloa / TikTok )

Hasta el momento el video de TikTok de la chica trabajando con su laptop en plena presentación de Brandon Flowers y The Killers tiene más de 229 mil visualizaciones.

Además de que cuenta con 26.3 mil me gusta y un total de 255 comentarios por parte de los usuarios de TikTok que se fascinaron al ver a una joven tan responsable con su trabajo.

Reaccionan a la joven que triunfó en TikTok por trabajar mientras The Killers daba su concierto en el Foro Sol

La comunidad de TikTok reaccionó con todo tipo de comentarios al clip de la joven que estaba trabajando en el concierto que The Killers dio en el Foro Sol.

Unos aplaudieron la responsabilidad de la chica. Otros aseguraron que “querer es poder” y ”que escuchar música así es estar en otro nivel”.

Tal fue la impresión que causó esta seguidora de The Killers, que muchos empezaron a preguntarse qué tipo de trabajo o profesión tenía para estar con su laptop en pleno concierto.

Muchos aseguraron que se trataba de una chica godín muy cumplida o contadora.

Reacciones al TikTok de chica que trabaja desde el concierto de The Killers (@dante_ulloa / TikTok )

Incluso llegaron a decir que se trataba de alguien de la prensa que estaba documentando en tiempo real la presentación musical de The Killers en la CDMX.

Los más curiosos no se cuestionaron a que se dedicaba la fan de The Killers, sino que querían saber su promovedor de Internet.

Además de que se sorprendieron de que haya podido acceder al Foro Sol para escuchar la voz de Brandon Flowers y The Killers en el Foro Sol.