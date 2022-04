En el concierto de The Killers, un fan mexicano subió al escenario y tocó con la banda, cumpliendo el sueño de su vida y haciendo explotar a los asistentes en júbilo.

El concierto de The Killers, banda estadounidense originaria de Las Vegas, se llevó a cabo el viernes 29 de marzo, en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Tan buen papel hizo el fan mexicano que por un momento los 65 mil asistentes del Foro Sol se unieron en un grito para vitorear el nombre de su compatriota y viralizarlo en redes sociales.

Entre las fotos y videos que se han compartido en las redes sociales del concierto de The Killers, ha destacado el rostro de Roberto, un fan mexicano que se llevó el recuerdo de su vida.

Y es que, los integrantes de The Killers lo invitaron a subir al escenario para tocar la batería e interpretar con ellos uno de sus éxitos más populares: For Reasons Unknown.

Roberto demostró tener tan buenas habilidades en la batería que cuando The Killers terminó de cantar la canción, los asistentes comenzaron a corear al unísono su nombre.

Aunque, algunos reconocieron que no se enteraron bien cómo se llamaba el fan mexicano y terminaron gritando otro nombre, aunque lo importante fue celebrar el momento:

Ante la popularidad que obtuvo por su actuación en el concierto de The Killers, Roberto recurrió a las redes sociales para hablar un poco sobre su experiencia y también para ofrecer disculpas:

“Me reporto, soy Roberto jaja, algo irreal me pasó hoy y no puedo evitar no creermela. Y quiero pedir una disculpa con quien no pude sacarme fotos. Es que ya traía un poco de prisa.. pero me hubiera dado mucho gusto 🖤”

Roberto, fan mexicano que tocó en el concierto de The Killers