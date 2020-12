El taxista le agradeció al médico por seguir laborando en medio de una pandemia

El taxista Pabel Padilla Doval , residente de la Ciudad de México, sorprendió a un médico al darle un viaje gratis y agradecerle por seguir laborando en pro de salvar muchas vidas en medio de la actual pandemia de coronavirus.

El video compartido en la cuenta de TikTok del taxista muestra el momento en que el médico intenta pagar, pero el conductor no le cobra el viaje, informándole que puede descender y que no le tiene que pagar nada. "Al contrario, le agradezco por atendernos", le dice.

"A los médicos no se les cobra", opina el taxista

"No, ¿cómo cree?", responde el médico extendiendo su dinero, pero el taxista le repite que no, que no le piensa cobrar y le vuelve a agradecer: "No le voy a cobrar, que pase bonita tarde, gracias por cuidarnos". A esto, el médico se baja y también agradece al joven por el noble gesto: " Es por México ", dice refiriéndose a su labor.

"A los doctores no se les cobra ni un solo peso", repite el taxista frente a la cámara de su teléfono debido a que estaba filmando un video que posteriormente compartió en TikTok con la intención de que los internautas lo difundan y su acción se replique. Como busco después, no busca fama, sino solidaridad con los profesionales de la salud.

" Mi intención es sólo agradecerles al personal de salud. No es fama ni likes. Sólo es el agradecimiento y que los traten bien" señaló el conductor en su cuenta de Instagram, donde ha sido sumamente aplaudido por cientos de seguidores.

Hasta el momento, el video en TikTok, donde se subió, por primera vez, cuenta ya con casi 39 mil likes y mil 400 comentarios, mismos que destacan su acto sobre todo por haber sido realizado en plena segunda ola de coronavirus, donde los médicos han tenido que realizar largas jornadas laborales.