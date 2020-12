VIDEO: Pide a taxista usar cubrebocas; la baja en plena calle

Los hechos fueron grabados por la pasajera cuando el taxista se puso agresivo

Una pasajera le pidió al chofer de un taxi que utilizara el cubrebocas que traía en la barbilla, a lo cual este reaccionó de mala manera y terminó bajándola en la calle.

Durante la pandemia del coronavirus , ha habido gente que aún se niega a utilizar el cubrebocas, mismo que se ha instaurado como medida preventiva ante los contagios del Covid-19; en esta ocasión fue un taxista quien se negó a portarlo.

De acuerdo a la pasajera, el chofer del taxi que abordó en la ciudad de Bogotá, Colombia, se encontraba hablando por teléfono con el cubrebocas en la barbilla y, cuando este terminó la usuaria le pidió que se pusiera el cubrebocas a lo cual él se negó.

El chofer identificado como Carlos Lozano fue grabado en el momento en el que trataba de argumentar el porqué no portaba el cubrebocas pese a las medidas sanitarias instauradas a nivel internacional ante el coronavirus.

“Yo no utilizo eso. Tenga fé en Dios, pídale a Dios que no le vaya a dar eso. Mientras yo no le estornude allá encima a usted" Taxista

La empresa responsable de los taxis rechazó por completo la conducta del chofer y aseguraron que desde el inicio de la pandemia se ha concientizado y capacitado a sus conductores sobre el uso del tapabocas y las medidas de higiene y seguridad; además afirmaron que constantemente se realizan pruebas de PCR para descartar posibles casos en sus unidades.

La pasajera denunció ante la cadena CityTV que el taxista la miró y le dijo que todo el mundo se tenía que morir de cualquier cosa; al percatarse que lo estaba grabando con el celular simplemente le contestó: “Haga lo que quiera” y la bajó de la unidad en la capital de Colombia.

En lo que concierne al conductor señalado, la empresa aseguró que se le había entregado un plástico protector y una caja de cubrebocas a cada taxista. Mientras tanto, el taxista ya ha pedido disculpas públicas a la pasajera mediante un corto video.

Con información de Pulzo y CityTV.