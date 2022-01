Sus amigas la plantaron en su cumpleaños y ella festejó con los meseros del lugar.

Una usuaria de TikTok compartió la tragedia que vivió en su cena de cumpleaños.

Resulta que, aunque todas sus amigas confirmaron su asistencia, ninguna de ellas llegó al restaurante.

Luego de estar esperando por horas, los meseros del lugar organizaron un lindo regalo para animar a la cumpleañera.

Cuando todo parecía una tragedia para la cumpleañera, los meseros aparecieron con un pastel y globos para festejar.

Vía TikTok, la joven grabó el momento de su cumpleaños cuando los meseros la sorprendieron con los regalos.

“Los meseros se dieron cuenta que no llegó nadie y me trajeron globos y un pastelito, se quedaron conmigo a cenar y me alegraron la noche.” Usuaria de TikTok

Durante toda la celebración, la joven trató de contactar a sus amigas para preguntarles que había pasado.

Sin embargo, solo una amiga respondió con un pretexto muy común: “me quedé dormida”.

“¿No se pudo inventar otra cosa?”, criticaron en el video de redes sociales.

La autora del video confesó que no estaba enojada con sus amigas , pero sí prefería que le cancelaran con anticipación.

“No estoy enojada, ya no pasa nada, pero si me hubiera gustado que me avisaran con tiempo que no iban a ir”, dijo.

Y agregó:

“Sí me puse triste porque ninguna de mis amigas fue (…) realmente no se qué pasó.” Usuaria de TikTok

Por dejarla plantada, le sugieren cambiar de amigas

Una joven compartió su triste anécdota de cumpleaños en TikTok. Dijo que ninguna de sus amigas asistió para celebrar.

Entre comentarios del video, los internautas consideraron que la joven debería buscarse otras amigas y “alejarse de las tóxicas”.

Ya que ninguna amiga tuvo la “decencia de cancelar antes” y prefirieron dejarla plantada y con todo pagado.

“Chica no valen la pena, aléjate”; “No las justifiques, esas no son amigas”; “Ahí no es, amiga”.

“Mija, ocupas nuevas amistades”; “No hay amigas, solo conocidas”; “Lamento decirte que ninguna de esas es tu amiga”, escribieron.