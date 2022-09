Sin duda un caso sin igual se dio para una usuaria de Tinder, luego de que su ligue la cortara sin desaparecer por lo que el famoso ghosting quedó a un lado.

A través de Twitter, la usuaria @pamelapaacheco contó una historia en un millón, luego de que tras conocer a un chico por Tinder, este le fuera más que claro.

Su ligue de Tinder la corta pero sin desaparecerse (Pinterest)

Ligue da la cara y la corta sin desaparecerse

Sin duda tener una cita no siempre es una de las cosa más simples, pero sobre todo cuando las cosas no funcionan o no empatizan a la hora de cortar muchos tienden a desaparecer.

Pues en esta ocasión fue todo lo contrario, luego de que su ligue la cortara sin hacerle ghosting y con toda una explicación del porqué.

Por lo que pese a que podría ser una decepción, resultó ser lo mejor para la usuaria @pamelapaacheco.

Luego de que compartiera una captura de pantalla en la cual su ligue se despide de ella porque “odia el ghosting”.

Pues resulta ser que el ligue le confesó haber conocido a alguien más y aunque no sabe a qué rumbo irá su nuevo ligue, no quiere irse solo desapareciendo, por lo que decidió hacer las cosas bien.

Tanto fue la honestidad del ligue que incluso la usuaria de Tinde dijo que esta acción de su ligue era un “punto para este buen hombre”

Incluso agradeció la “responsabilidad afectiva” que le daba su ligue al ser honesto en vez de desaparecer.

Incluso el ligue le agradeció a la usuaria de Tinder su tiempo que le dedicó, así como dijo haber aprendido de la joven, pese a no prosperar a más.

Tanto así que si no era incómodo o fuera de lugar podrían ser amigos, aunque esta parte se la guardó la usuaria de Tinder ya que no dijo si serían o no amigos.

Ante esto los comentarios no se hicieron esperar, por lo que entre ellos se puede leer: “Te alivianan un montón estos mensajes. Eviten toda la carga emocional de pensar “qué pasó o qué hice mal”, solo dices, hubo más clic con alguien más y no hay bronca”.

Aunque también hubieron comentarios que opinaron que no podían creer tanta amabilidad del ligue, pese a esto la usuaria de Tinder se dijo tranquila por la empatía.