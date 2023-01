A través de TikTok una esposa presumió todo lo que come gratis junto a su esposo siendo repartidor de DiDi.

“Mi marido trabaja de DiDi y casi siempre le cancelan comida y no la tragamos”, se lee en el video de TikTok.

Así la esposa muestra toda la comida que se le va quedando a su marido porque le cancelan los pedidos.

Muchos usuarios de TikTok quedaron sorprendidos por la excesiva cantidad de comida que ambos consumen.

El video ha generado conversación porque muchos usuarios y repartidores dicen sentir injusto que los repartidores hagan algo así.

Video de TikTok (Tomada de video/@ denncii)

¿Qué dicen los usuarios sobre la acción del repartido de DiDi?

No cabe duda que el video de TikTok sobre DiDi sorprendió a cientos de usuarios porque varios se han sentido identificados cuando les cancelan o cuando cancelan un pedido.

Así es cómo los repartidores y trabajadores de DiDi han comentado acerca del video de TikTok.

“Soy rappi y no me pasa, será la suerte, pero siempre tengo 5 estrellas”, “Y uno con 3 años en didi y solo me han cancelado 5 pedidos, hay truco” , “Si es Didi si te creo luego les avientan hasta 4 pedidos y la gente de desespera y cancela”

“A mi me pasó que me cancelo el DiDi me cobraron aún así y seguro se llevo mi pedido a cenar”, “Qué casualidades”, “Pues le cancelan o cancela para quedarse con la comida, ya me la han aplicado” escribieron los usuarios de TikTok.

Video de TikTok (Tomada de video)

¿Cómo pueden quedarse la comida los repartidores de DiDi?

No cabe duda que el video de TikTok es bastante presuntuoso y como tal los usuarios se han quedado en duda sobre ¿Que pasa con la cancelación de ordenes?

De acuerdo con los términos y condiciones de Uber señalan que existe una cuota de cancelación que se le cobra al usuario que ordena el servicio de entrega y como tal existe un “Periodo de Cancelación”.

Así una vez que el restaurante haya recibido la orden, el usuario no podrá cancelar.

Sin embargo, con este caso del repartidor serían los mismos clientes los que le cancelan una vez que ya esposo va en camino.

El video de TikTok de @denncii ha recibido más de 339 mil 600 Me gusta.