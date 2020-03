El gracioso reto inspirado en Bad Bunny le encantó a una perrita que también quiso participar.

Comenzábamos a preocuparnos porque a estas alturas del año no había surgido ningún reto viral divertido y que no pusiera en riesgo la vida de alguien, pero que fuera capaz de recordarnos que hoy en día estamos dispuestos a todos con tal de conseguir un like o algunos comentarios. La mala racha acabó gracias al Safaera Challenge y a un perrito que se quiso poner a perrear.

Con la canción Safaera, que forma parte del álbum YHLQMDLG del cantante puertorriqueño Bad Bunny de fondo, el reto consiste en pararse de espaldas frente a la cámara del celular y simplemente twerkear o sacudir el trasero al ritmo de la música… sí, solo eso, pero hay que admitir que la mayoría de las personas no se atreverían a hacerlo.

Aunque no se encontró ninguna evidencia, diversos usuarios en Twitter afirman que cuando el #SafaeraChallenge apareció, como muestra de agradecimiento, el mismísimo reguetonero estuvo reaccionando a las publicaciones que utilizaban esta etiqueta. Por ahora, el reto inunda los timeline de Twitter y TikTok.

Cabrones me quise tirar el #safaerachallenge y que fue! 🤪🔥 pic.twitter.com/CDw0YsarVR — Jemuel (@garciajemu) March 2, 2020

Safaera Cha… Perrita la interrumpe en sexy baile

Ya hay miles de videos de hombres y (sobre todo) mujeres uniéndose a la tendencia del Safaera Challenge para mostrar, ya sean sus mejores habilidades para bailar, o sus dotes creativos para disimular la falta de ritmo, pero hay uno que ha llamado la atención de manera especial. Spoiler: Hay un perrito chismoso en esta historia.

Resulta que una usuaria identificada como Ange, estaba dispuesta a darlo todo en su video; puso la cámara en modo video, saludó, se paró frente a ella, flexión las piernas y comenzó a bailar, cuando Aurora, su perrita, decidió que era momento de hacerle una broma y se acercó para olerle la retaguardia.

Estaba intentando hacer el #safaerachallenge y Aurora no me lo permitió 😑🤣🤣 pic.twitter.com/GB0ii7Qnl4 — 𝐴𝑛𝑔𝑒 (@angegvrcia) March 2, 2020

Las imágenes causaron sensación y poco después se dio a conocer otro video en el que la hermana de la joven pasa exactamente por el mismo bochornoso momento con Aurora.