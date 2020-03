El rey está casado, pero tiene 20 amantes con las que se pasea libremente.

Personas que lo tienen todo, y Maha Vajiralongkorn, rey de Tailandia. El monarca de 67 años ha optado por cumplir cuarentena en un lujoso hotel de Los Alpes, acompañado por su servidumbre y sus 20 mujeres que él mismo se ha encargado de etiquetar como sus concubinas.

Según el diario alemán Bild, el hotel consiguió un permiso especial del consejo distrital para alojar a la delegación asiática en medio de las restricciones tomadas por la pandemia de Covid-19 hacia la actividad hotelera en Alemania.

No obstante, también se le critica que durante las últimas semanas, presuntamente hubiera viajado a varios destinos, en medio del aislamiento sugerido para reducir el impacto del contagio comunitario de coronavirus . Por esta razón surgió en redes sociales el hashtag #MiKsatriyWiThami, traducido como #ParaQueQueremosUnRey

No obstante, hay que recordar que la corona de Tailandia está protegida por una ley que castiga con cuantiosas multas y hasta 35 años de cárcel cualquier comentario negativo vertido en público con respecto a esta. Pero eso no evita que los internautas consideren que no es un líder , sino que sólo tuvo suerte de ser hijo de Bhumibol, quien sí contaba con la aprobación del pueblo.

También conocido como Rama X, Vajiralongkorn llegó al trono en 2016, luego de la muerte de su padre, Bumibol, que reinó durante 70 años sin salir de su país durante décadas. A pesar de estar casado, se muestra abiertamente con sus amantes e incluso le concedió un título real a una para que así pudiera vivir en el mismo palacio que él y su esposa.