Tras provocar el accidente, el koala fue rescatado por una conductora, quien llevó al marsupial a un refugio

En la ciudad de Adelaida, al sur de Australia, un koala provocó un accidente de tráfico, cuando quiso cruzar a pie una autopista de seis carriles. El marsupial causó el choque de cinco automóviles, lo que dejó a algunas personas con heridas leves.

De acuerdo con el medio ‘7News Australia’, una mujer llamada Nadia Tugwell encontró al koala tras bajarse de su coche para ver qué había causado el accidente de tráfico. El animal estaba en la carretera porque una barrera de hormigón que le bloqueaba el paso.

"El koala no sufrió ningún daño, estaba muy activo, pero no era violento" Nadia Tugwell

La mujer consiguió, con ayuda de otro conductor, capturar al koala para poder llevarlo a un lugar seguro. Tras atraparlo, Nadia metió al animal en la cajuela de su automóvil y lo llevó con unos rescatadores de fauna salvaje.

“El secreto es cubrirle los ojos con una manta. Si no te metes con ellos, ellos no se meten contigo. Su apariencia es linda, pero debes de tener cuidado” Nadia Tugwell

Sin embargo, durante el recorrido, el koala consiguió salir de la cajuela y entrar en el interior del coche.

Al ver que el koala logró salir de la cajuela, Nadia comenzó a tomarle fotografías

"Empezó a sentarse frente al volante como si dijera: 'Vamos a dar una vuelta'. Fue entonces cuando empecé a tomar fotos" Nadia Tugwell

La mujer aseguró al medio australiano que sabe cómo tratar a los koalas porque vive cerca de un bosque de eucaliptos a las afueras de Adelaida y ya ha rescatado en otras ocasiones a algunos de estos marsupiales.

Después de certificar que el koala se encontraba en buen estado y con buena salud, fue liberado en una propiedad en Eagle on the Hill. Aunque fue una suerte que nadie resultó herido en el incidente, la policía advierte a los conductores no se desvíen de la autopista para evitar a los animales cuando se dirijan a las carreteras.