El epic fail de la noche es para ‘@Alelugod’, una usuaria de Twitter que el 10 de julio reportó su auto como robado, pero la verdad es que no recordaba dónde lo dejó.

Y no, no lo hizo para que los policías la ayudaran a buscarlo, genuinamente pensó que su auto había sido robado e incluso llegó a las lágrimas debido a la desesperación y angustia.

“Soy un 10, pero”, escribió la joven en Twitter, donde acompañó la publicación con dos fotografías; una de ella envuelta en llanto, y la otra de la patrulla.

El post donde cuenta que reportó su auto robado, cuando sólo no recordaba dónde lo dejó, alcanzó ya los 46 mil 300 corazones y casi 2 mil comentarios.

“Yo saliendo del cine, pensando que me habían robado mi carro y sólo no me acordé dónde estaba estacionada”, escribió ‘@Alelugod’ agregando caritas de payasos.

El hecho se registró en Fashion Mall, un centro comercial al oeste de Chihuahua.

Reaccionan a joven que reportó su carro robado, pero había olvidado dónde lo dejó

“Imagínense el nivel de imbécil con el que quedé con la polis”, contó ‘@Alelugod’, pues le llamó a la Policía Municipal.

Ante esto, los usuarios de Twitter compartieron los siguientes comentarios:

“Amiga, no estás sola. De este lado también manejamos ese nivel de despiste”

Soy un 10 pero : pic.twitter.com/Mn4NaqtwNM — coco (@Alelugod) July 11, 2022

“Me encanta el control que tienen para no acordarse de dónde dejan el carro, pero no se les pasa tomarse fotos llorando y en crisis”

“Alv esto es otro nivel”

“Mi papá fue una vez al cine en carro, salió y se regresó a su casa caminando, cuando se despertó al día siguiente no vio el carro y pensó que se lo había robado”.