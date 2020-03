La pareja de ancianos no pudo ocultar su felicidad luego de que sus hijos les regalaran una perrita nueva.

Típico que tus padres no quieren un animal en casa, pero ya te tienen a ti... (broma. Ok, ya). No quieren a una mascota en el hogar, pero en cuanto adoptas a un perrito, terminan amándolo más que a ti y qué triste.

Un video que se ha difundido ampliamente en Twitter muestra la viral reacción de una pareja de ancianos cuando sus nietos les regalan una perra luego de años sin tener a ningún animal.

La tierna reacción de unos abuelos a su nueva perrita

La idea surgió después de que Sebi Valente; el tuitero que formó parte de la sorpresa, notara que sus abuelos llevaban muchos años sin disfrutar de la alegría de una mascota , así que con ayuda de su hermano, adoptaron a 'Morita'.

"Después de años sin tener una mascota les regalamos un perro y así reaccionaron"

Sebi Valente, uno de los nietos.

Para cuando les indicaron que abrieran la mochila para que descubrieran el regalo, su abuelo metió la mano pero la sacó de inmediato pensando que se trataba de un bicho. "¿Qué traes ahí?, le preguntó a Valente. Fue allí cuando el joven se apresuró a abrirla dejando al descubierto a la adorable perrita color negro.

Después de años sin tener una mascota le regalamos un perro con mi hermano y así reaccionaron ❤️🐶 pic.twitter.com/veS9EQ07Uq — seeb (@SebiValente) February 28, 2020

Todos están enamorados de 'Morita', la perrita

La alegría de los ancianos se viralizó rápidamente gracias a su emoción al descubrir al animal. En cuanto lo vio, la mujer lo tomó en sus brazos haciéndole cariñitos y preguntándose a sí misma cuál sería el nombre indicado para el nuevo integrante de la familia .

Por su parte, los nietos se vieron forzados a aclarar que 'Morita' (como la nombraron) no fue comprada, sino adoptada, y que pese a ser una mezcla de labrador y golden, nació de color negro. Asimismo, como cientos de internautas resultaron enamorados de ella, sus dueños le abrieron una cuenta de Instagram para que puedan seguir su crecimiento.