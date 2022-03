En redes sociales una joven tatuadora busca ser la persona con los orificios para piercing más grandes del mundo. El récord Guiness actualmente está establecido en los los 109 mm de diámetro.

Bianca Ferro es una joven tatuadora que vive en Nueva Jersey que busca tener romper el Récord Guinness de las orejas más dilatadas del mundo. Bianca tiene actualmente dos agujeros de 8,8 centímetros.

La joven ha compartido su experiencia intentando batir el Récord Guiness con sus orejas, sin embargo, es criticada en redes sociales. Los usuarios tienden a burlarse acerca de su apariencia y su físico en general.

Bianca Ferro comenzó su proceso para agrandar el dilatar sus orejas a los 13 años, pero fue descubierta por su madre, reveló en una entrevista para ‘Daily Star’

Eventualmente mi mamá lo averiguó y no lo aceptó, pero tampoco le importó lo suficiente como para sacarlas

Por otro lado, su padre no quería que su hija Bianca se dilatará las orejas a una edad temprana y le pidió que no lo hiciera. Pero a Bianca nunca le importaron los comentarios de sus padres y siguió dilatando sus orejas.

La tatuadora que busca romper el Récord Guinness comparte en sus redes sociales su vida y además muestra sus diversos expansiones de orejas con los que cuenta.

Bianca Ferro cuenta con más de 44 mil seguidores en su cuenta de ‘Instagram’, donde comparte fotos de su trabajo y sus trabajos como tatuadora.

Su estilo de vida la ha llevado a ser una persona más libre con sus decisiones y con su vida familiar. De esta forma Bianca se ha fijado metas cómo obtener el tan anhelado Récord Guinness.

A pesar de ser criticada en redes sociales a Bianca Ferro le importa poco lo que digan en redes sociales. Incluso los comentarios ofensivos hacía su persona resultan afectarle poco a estas alturas.

“Las bromas que me hacen se han convertido en parte de mi vida diaria a lo largo de los años, ya no me afectan en absoluto”

