Malena Ortega, una usuaria de TikTok con más de 30 mil seguidores, compartió un truco de maquillaje para parecer que te enfermaste y así faltar al trabajo.

Esto, luego de que se viralizara en TikTok su maquillaje para cuando te van a despedir y los internautas le pidieran con urgencia uno para faltar al trabajo, fingiendo que se enfermaron.

Maquillaje para parecer que te enfermaste (TikTok)

Según Malena, si deseas que te crean la mentira es indispensable que te veas bien y eso lo puedes lograr con un buen maquillaje que te de una apariencia pálida .

Para ello, necesitarás una base muy blanca que colocarás en todo tu rostro e incluso en los labios, y después procederás a las sombras. Acá te dejamos el paso a paso:

Maquillaje para parecer que te enfermaste (TikTok)

Pasos para un maquillaje que te haga ver enferma y faltar así al trabajo

Siguiendo los consejos de la usuaria de TikTok Malena Ortega, con la siguiente rutina de maquillaje podrás simular que te enfermaste y así faltar al trabajo:

Colocar una base blanca en todo el rostro, incluso en los labios

Con una sombra café oscura, colocar una línea en las ojeras y difuminar para simular que tienes más Delinearse los ojos con un lápiz rojo y colocar una línea en los costados de la nariz, para dar la idea de que dentro del cuadro de enfermedad, están padeciendo conjuntivitis Usando un rubor café oscuro, delinear el rostro a tal grado de que parezca que de la enfermedad, adelgazaron Por último pero no menos importante, no debes peinarte pues tendrás que fingir que no tienes energía ni ganas de nada, así como disimular que te estás sonando la nariz

Maquillaje para parecer que te enfermaste (TikTok)

Sobre el video en TikTok del maquillaje para parecer que te enfermaste, los usuarios comentaron que era más fácil dejarse al natural, pues la apariencia terminaba siendo la misma. Aquí otros comentarios:

“Yo viendo esto, sin trabajo, sin jefe, pero muy interesante”, “Una vez se me ocurrió ir sin maquillaje al trabajo y una señora me preguntó si estaba en quimio”, “Nada más de verlo, sí me enfermé” y “Mi jefe viendo el video”.