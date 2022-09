¿Quién es Amiel García? Aquí te contamos lo que sabemos de la influencer en tendencia, pues se trata de la niña que no sabe exprimir un limón.

En redes sociales el nombre de Amiel García está resonando fuertemente, luego de que la influencer compartiera en la plataforma de TikTok un muy peculiar video tutorial.

Video en TikTok que alcanza ya los más de 1.9 millones de vistas, en el cual la Influencer enseña a usar un exprimidor, pero lo hace épicamente mal.

¿Quién es Amiel García, la niña que no sabe exprimir un limón? (Especial)

Amiel García, la niña que no sabe exprimir un limón

Amiel García es una influencer, youtuber y tiktokera que está causando polémica y es la tendencia del momento tras convertirse en la niña que no sabe exprimir un limón.

Se sabe que Amiel García, la niña que no sabe exprimir un limón ya tiene varios años en las redes sociales.

¿Quién es Amiel García, la niña que no sabe exprimir un limón? (Instagram @soyamigarcia)

Por lo cual Amiel García cuenta con un muy vasto número de seguidores, pues tan solo en TikTok la niña que no sabe exprimir un limón suma más de 762 mil seguidores y más de 8 millones de me gustas.

Ya que con 17 años de edad Amiel García, se ha convertido en un influencer de comedia, pues en sus canales suele compartir divertidos videos con una ironía peculiar.

Debido a que Amiel García, la niña que no sabe exprimir un limón se muestra como una joven algo ingenua e inocente.

Características que son una prevalente en sus videos, pues además de no solo no sabe exprimir un limón a Amiel García se le puede ver no siendo muy inexperta en varios de temas más.

Asimismo como ya un a adolescente y a nada de ser mayor de edad, en los video de las redes sociales de la influencer Amiel García también ha comenzado a compartir material más acorde de sus edad como sobre novios, romances y hasta de parejas tóxicas.

También a Amiel García se le puede ver en sus videos interactuando con su papá, en los cuales la niña que no sabe exprimir un limón tiene cada ocurrencia que pareciera ser el dolor de cabeza de sus progenitores.